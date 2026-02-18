Canlı
        Erzincan'daki tarihi cami, imece usulüyle temizlendi

        Erzincan'daki tarihi cami, imece usulüyle temizlendi

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki tarihi Sabırlı Köyü Cami, ramazan öncesi imece usulüyle temizlendi.

        Giriş: 18.02.2026 - 13:45 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:45
        Erzincan'daki tarihi cami, imece usulüyle temizlendi
        Erzincan'ın İliç ilçesindeki tarihi Sabırlı Köyü Cami, ramazan öncesi imece usulüyle temizlendi.


        İlçeye bağlı Sabırlı köyünde 18. yüzyılda inşa edilen, ahşap ve taş işçiliğiyle öne çıkan camide ramazan öncesi son hazırlıklar sürüyor.

        Köyde yapılan duyuru sonrası, tarihi yapısıyla günümüze ulaşan camide gönüllü kadınlar bir araya gelerek temizlik yaptı.

        Caminin imam hatibi Muhammed Altunkaya, ramazan dolayısıyla köydeki kadınların bir araya gelerek camiyi temizlediklerini belirterek, "Kendilerinden Allah razı olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz." dedi.

        Temizlik çalışmalarına katılanlardan Meryem Dal ise ramazan ayına hazırlık amacıyla toplandıklarını ifade ederek, "Allah nasip ederse bütün ramazan buradayız. İbadetlerimizi yapacağız. Daha temiz, düzenli, hijyenik olması için bir aradayız." diye konuştu.

        Nezahat Berşe de "Arkadaşlarımızla temizlik yaptık. Ramazanda mukabele okunacak, teravih namazı kılınacak. Onun için temizlik yaptık. Gelen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

