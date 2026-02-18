Canlı
        Erzincan'daki kara yollarında kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

        Erzincan'daki kara yollarında kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 22:30 Güncelleme: 18.02.2026 - 22:30
        Erzincan'daki kara yollarında kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
        Yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Etkisini artıran kar yağışı, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.

        Kara yollarında olumsuzlukların yaşanmaması için emniyet ve jandarma ekipleri tedbir alırken, karla mücadele ekipleri de çalışma yürüttü.

        Karayolları ekipleri, yolda kalan ve trafiği engelleyen bazı araçların kurtarılması için çalışıyor.

        Ayrıca Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

