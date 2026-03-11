Erzincan'da evinde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam öldü
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde evinde çıkan yangında dumandan etkilenen 85 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Giriş: 11.03.2026 - 01:34 Güncelleme:
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde evinde çıkan yangında dumandan etkilenen 85 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Yıldızlı köyünde ikamet eden Ali S'nin (85) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Köylülerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
Yangında dumandan etkilenen Ali S'nin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri