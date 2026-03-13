Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Erzincan depreminde hayatını kaybedenler törenle anıldı

        Erzincan'da 34 yıl önce meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 653 kişi kabirleri başında dualarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 17:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terzibaba Mezarlığı'ndaki 1992 Erzincan Deprem Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Protokol üyeleri ve vatandaşların mezarlara karanfil bıraktığı programda depremde yaşamını yitirenler anıldı.

        Depremde babası Burhan Mumcu'yu kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da anma törenine katıldı.

        Mumcu, burada yaptığı konuşmada 13 Mart 1992'deki depremin yine ramazan ayına denk geldiğini hatırlattı.

        Acılarının her zaman taze olduğunu dile getiren Mumcu, duygularını şöyle ifade etti:

        "Biz de babamızı, atamızı kaybettik. Allah yattığı yerde utandırmasın. Memleketimize bir daha böyle acılar göstermesin. Biz güzel bir memleketiz. Çok çabuk toparlanabiliyoruz. Dostlarımız, komşularımız, akrabalık ilişkilerimiz, küçük şehirlerin özellikleri aynı ama Erzincan'ın gerçekten ayrı bir özelliği daha var. Çok şükür rahmetli babamız güzel isim bıraktı bize. Ondan geri kalan mirası da hem abim hem ben hem de bizden sonra çocuklarımız inşallah devam ettirecekler. O yüzden tüm ölmüşlerimize, özellikle deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakın zamanda biliyorsunuz büyük bir deprem daha yaşadı ülkemiz. Yaralarını hızla sardı. Bizim milletimiz böyle bir millet. Allah her türlü afetten korusun."

        AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise 653 kişinin hayatını kaybettiği depremin acısının 34 yıl geçse de dinmediğini söyledi.

        Karaman ayrıca, 3 yıl önce Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra depreme her zaman hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizerek, depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

        Anma törenine Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları, depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
