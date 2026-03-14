Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Üniversiteli gönüllü gençler, evlerine konuk oldukları yaşlılarla iftar yapıyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde öğrenim gören gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yalnız Değilsin Projesi" kapsamında ramazanda yaşlıların evlerinde yemek hazırlayarak hem onlarla oruç açıyor hem de aile özlemini gideriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 11:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kentteki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan gönüllü üniversite öğrencileri, proje kapsamında önceden tespit edilen engelli veya yaşlıların evine konuk oluyor.


        Gittikleri evleri de temizleyen üniversiteliler, yemek için alışveriş yapıyor, aldıkları malzemelerle iftar sofrası hazırlıyor.

        Gönüllülük esasıyla birçok faaliyette bulunan Erzincan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan gençler, son olarak Fatih Mahallesi'nde yalnız yaşayan 67 yaşındaki Raziye Altun'un evine konuk oldu.

        Altun, AA muhabirine, yurtta kalan öğrencilerin kendisini aradığını ve iftara geleceklerini söylediğini anlattı.

        Öğrencilere teşekkür eden Altun, "Ben onlara yuva oldum, onlar da bana can yoldaşı oldu. Beraber iftarımızı yaptık. Onlar ailelerinden uzaklar, onlar da bir ana kuzusu. Onlar da sevindi, ben de sevindim. Ben onları gördüm sevindim, onlar da bir yuva sıcaklığı gördü sevindi. Ben onlardan memnun oldum, onlar da inşallah benden memnun olur. Allah hepsinden razı olsun. Allah olmayanlara da versin." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerin evde temizlik dahil bütün işleri yaptığını belirten Altun, şöyle devam etti:

        "Devlet hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. Allah razı olsun. Babamdan hiçbir şeyim yok ama devlet bana engelli maaşı çıkardı. 12 kere ameliyat oldum. Yüzde 70 engelli raporum var. Engelli maaşı çıkardı. Onunla geçiniyorum. Tabii eş dost, verenler oluyor, illaki ramazanda fitre geliyor ama yine de temel bir ekmek parası olmadan zor. Kim derse ki 'Devlet bize bakmıyor.' sakın kimse ona inanmasın. Bu herkese örnek olsun. Farklı illere de örnek olsun. Herkes yaşlıları gitsin, görsün, gönüllerini etsin, dualarını alsın."

        - "Gurbette, ev sıcaklığında teyzemizle iftarımızı yaptık"


        Erzincan Kız Öğrenci Yurdu'nda eğitim sorumlusu Sevim Karaca ise "Yurdun gönüllü gençleriyle Raziye teyzemizin evine misafir olduk. Önce onunla eksiklerini teyitleşerek alışverişini yaptık. Sonra gönüllü öğrencilerimizle evine geldik, yemek yapıp iftarımızı yaptık. Ardından sohbet ederek tecrübelerinden faydalandık. Gönüllü öğrencilere ve evini bize açan Raziye teyzemize teşekkür ederim." dedi.

        Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Evde Hasta Bakımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Sudenaz Doğu da güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.


        Doğu, "Bugün Raziye teyze ile iftar hazırlığı yaptık. Evini temizledik, ihtiyaçlarını giderdik. Beraber bir sofrada buluşup dertlerini dinledik. Uzun süredir ailemizden uzaktayız. Beraber aile sıcaklığında iftarımızı yaptık, sohbet ettik, teyzemizin anılarını dinledik." diye konuştu.


        Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Serra Güzelyurt ise gönüllü arkadaşlarıyla Altun'un evine misafir olduklarını ifade ederek, "Gurbette, ev sıcaklığında teyzemizle iftarımızı yaptık. Teyzemizle beraber sohbet ederek geçmişte yaşadığı deneyimleri, tecrübeleri konuştuk." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

