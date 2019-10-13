Doğu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars’ta eksi 6, Ardahan’da eksi 4, Ağrı’da eksi 2, Erzurum’da eksi 1, Erzincan’da 4, Iğdır’da 9 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan’da 26, Iğdır’da 23, Ağrı’da 22, Erzurum’da 21, Kars’ta 19, Ardahan’da 18 derece olacak.
Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum İspir’de 1,6 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Iğdır Merkez’de 25 derece oldu.
ERZİNCAN
13 Ekim 2019 Pazar
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