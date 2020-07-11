Tarlada devrilen traktörün altında kalan sürücü, öldü

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde, tarlada çalışırken kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Kemal Sarak (65) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Refahiye'nin Onurlu köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan Kemal Sarak'ın kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Kemal Sarak, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sarak'ın cansız bedeni AFAD ekiplerince çıkarılarak Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2020-07-11 19:40:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.