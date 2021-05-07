İçişleri Bakanlığının “Pazar Yerleri” konulu genelgesine göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.0017.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Erzincan merkezde 4 yerde pazaryeri kurulacak.

Erzincan’da Vali Mehmet Makas başkanlığında pazar yerlerinin belirlenmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi. Valilik salonunda gerçekleştirilen toplantıda; Erzincan merkezde 8 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerine denk gelen Cumartesi günlerinde;

1 Yavuz Selim Mahallesi 194. Sokak Semt Pazarı, 2 Fatih Mahallesi Perşembe Semt Pazarı, 3 Halitpaşa Mahallesi Salı Pazarı, 4 İnönü Mahallesi Cumartesi Pazarı kurulacak olup, kurulan bu pazaryerleri 10.00 17.00 saatleri arasında açık olacak.

İlçelerde ise pazaryerlerinin açılıp açılmayacağı talebe göre ilçe kaymakamlıklarına bırakıldı.

Kurulacak pazaryerlerinde maske mesafe ve hijyen başta olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınarak hizmet verileceği belirtildi.

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