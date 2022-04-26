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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Veteriner hekimler iftar programında buluştu

İHA

Erzincan'da Dünya Veteriner Hekimleri Günü münasebetiyle veteriner hekimler iftar programında buluştu.

Veteriner hekimler iftar programında buluştu

Erzincan’da Dünya Veteriner Hekimleri Günü münasebetiyle veteriner hekimler iftar programında buluştu.
Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla veteriner hekimler, Erzincan Veteriner Hekimleri Odasının düzenlemiş olduğu iftar programında bir araya geldiler. Programa, kent protokolünden bazı isimlerin yanı sıra Türk Veteriner Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu ve veteriner hekimler aileleriyle katıldı.
Erzincan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Feryoz Hira yaptığı konuşmada, Dünya Veteriner Hekimler Gününün her yıl Nisan ayının son cumartesi günü kutlandığını ancak bu sene Ramazan Bayramı arifesine denk geldiği için oda olarak programı bir hafta önce yaptıklarını kaydetti.
Türk Veteriner Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu’da, Dünya Veteriner Hekimler Birliği ve Küresel Hayvan Sağlığı Birliğinin bu yılki temayı; ‘Veteriner Hekimin Zorluklarla Mücadele Gücünün Artırılması ’ olarak açıkladığını ve veteriner hekimliğin ilk akla gelen görevi hayvan sağlığını korumak olarak bilinse de, halk sağlığı konusunda sağlayacağı katkılarda en az onun kadar önemli olduğunu, bireysel mücadelenin veteriner hekimlerin dayanıklılığını arttırmak için yeterli olmadığını bunun için derneklerin, enstitülerin ve hükümetlerin; yeterli eğitimöğretim, rehberlik ve iş birliğini arttıracak şekilde veteriner hekimleri desteklemeleri gerekeceğini ayrıca; veteriner hekimlerin mücadele ettikleri fiziksel ve ruhsal yüklerin daha iyi anlaşılabilmesi, daha iyi destek fırsatlarının sağlanabilmesi için daha çok araştırma yapılmasına gerek duyulduğunu belirtti.

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