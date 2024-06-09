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        Erzincan-Sivas yolu kapandı

        Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Çift yönlü trafiğe kapanan yolda, ekipler güvenlik önlemleri aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 16:03 Güncelleme: 09.06.2024 - 16:03
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        Erzincan-Sivas yolu kapandı
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        Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

        AA'da yer alan habere göre kentte etkili olan yağışın ardından Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Tüneller mevkisinde heyelan meydana geldi.

        Kara yolunun 25. kilometresindeki heyelan, yolu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Çift yönlü trafiğe kapanan yolda, ekipler güvenlik önlemleri aldı.

        Yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluşan yolun yeniden trafiğe açılması için karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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