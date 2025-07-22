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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi 200 milyon liralık yeni araç filosunu tanıttı

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı 200 milyon liralık araçlar için "19. Araç Filosu Tanıtım Programı" düzenledi. Başkan Mehmet Sekmen, "Herkesin 'param yok' dediği bir dönemde hamdolsun para yokluğuna sığınmadan her gün yeni hizmetleri devreye sokuyoruz. Daha çok hizmet yapacağız, bu şehri fiziki, maddi ve manevi olarak çok farklı bir boyuta taşıyacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 17:46 Güncelleme: 22.07.2025 - 17:46
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı 200 milyon liralık araçlar için "19. Araç Filosu Tanıtım Programı" düzenledi.

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        Havuzbaşı Kent Meydanı'nda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda belediyenin mehteran takımı gösteri yaptı.

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        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, ekibiyle insan, hizmet ve memleket öncelikli çalıştıklarını söyledi.

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        Hizmete alınan yeni araçların "hayırlı olması" temennisinde bulunan Sekmen, "Tam 200 milyonluk yatırım, bugün bu yatırımı 200 milyona yapmak mümkün değil ama bunun bağlantısını 4-5 ay önce gerçekleştirdik. Hamdolsun, bugün hizmete sokuyoruz" dedi.

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        Sekmen, "Şehrimizin 17 taşra ilçesinde, il merkezinde ve mezralarda hizmet veriyoruz. Şu anda kurdelesini keseceğimiz tam 200 açılışımız var. Herkesin 'param yok' dediği bir dönemde hamdolsun para yokluğuna sığınmadan her gün yeni hizmetleri devreye sokuyoruz. Daha çok hizmet yapacağız, bu şehri fiziki, maddi ve manevi olarak çok farklı bir boyuta taşıyacağız" diye konuştu.

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        Konuşmaların ardından protokol üyeleri hizmete alınan araçların açılış kurdelesini kesti. Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve davetliler katıldı.

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