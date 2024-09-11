Erzurum'un kış memleketi olduğu için suya fazlaca alışık olmadıklarını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti: "Kızımı ilk getirdiğimde üzerinde korkaklık vardı çünkü ilk defa hayatında o kadar büyük bir havuz görüyordu. Hocalarımızın davranışları çocuğu suya karşı ısıttı. Artık kızım 'ne zaman gideceğiz' demeye başladı. Kızım gerçekten çok mutlu ve yüzmeyi öğreniyor. Ön yargıyı kırmak ve çocuklarımızı spora yönlendirmemiz gerekiyor. Artık eskisi gibi değil bizim zamanımızda yoktu şimdi Bakanlığımız ve diğer yetkililer bu işe sahip çıkıyor."