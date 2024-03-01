İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik ve yağma suçlarının önlenmesine yönelik Pasinler'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Pasinler Adliyesine sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 1 zanlı ise cumhuriyet savcısının talimatı üzerine emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik ve yağma suçlarının önlenmesine yönelik Pasinler'de ikamet eden 8 şüpheliye yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalanmış, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edilmişti.

Ekiplerce 27 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyona, İHA ve SİHA'lar da destek vermişti.

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