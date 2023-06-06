AA

Kaçkar Dağları'nın güney eteklerinde yer alan ilçe, Karadeniz ikliminin hakim olduğu yeşil kırsalında çok renkli bir yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor.

İspir Belediyesinde "turizm elçisi" olarak çalışan ve kendisini doğayı korumaya adayan "Dağların oğlu" lakaplı Bülent Erkan, bir süre önce beraberindeki misafiri ile ilçenin Sırtın Yaylası'nda gördüğü iki bozayıyı kamerasıyla görüntülemeye başladı.

Görüntülerde bozayıların güreşi, izleyenleri gülümsetti.

Doğasever Erkan, AA muhabirine, İspir ilçesinin çok sayıda yaban hayatına ev sahipliği yaptığını söyledi.

İlçesinin doğasında çeşitli yaban hayvanları gördüğünü ifade eden Erkan, "İspir Sırtın Yaylası'nda onlarca bozayıyı beslenirken ve oynarken gördük. Bugün 9 ayı gördük, bazılarını görüntülere alabildik, diğerleri ormanlık alana kaçtı. Sürekli doğayı koruyup gözlemliyorum." diye konuştu.