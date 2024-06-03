Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Erzurum'un İspir ilçesinde haber alınamayan kadının cesedi baraj gölünde bulundu

        Erzurum'da haber alınamayan kadının cesedi baraj gölünde bulundu

        Erzurum'un İspir ilçesinde haber alınamayan kadının baraj gölünde cesedi bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 19:30 Güncelleme: 03.06.2024 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baraj gölünde kadın cansız bedeni
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kızıyla Ankara'dan İspir ilçesindeki kardeşine misafirliğe gelen Zeliha Bulut'tan (67) sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

        Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sırasında Güllübağ Barajı'nda ceset gören çevredekiler, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        MORGA KALDIRILDI

        İlçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki baraj gölüne giden ekipler, suyun üzerindeki cesedi bot yardımıyla karaya çıkardı.

        İncelemede Bulut'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zeliha Bulut
        #İspir
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
        Motosiklette bulunan kasa cinayeti ortaya çıkardı!
        Motosiklette bulunan kasa cinayeti ortaya çıkardı!
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        "İlk olarak Ali Koç ile görüştüm"
        "İlk olarak Ali Koç ile görüştüm"
        California'da dev yangın!
        California'da dev yangın!
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu