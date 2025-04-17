Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde E.H.K. yönetimindeki otomobil, E-80 Kara Yolu Caddesi'nde, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Yaren Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada, sürücüler ile araçlardaki Gönül Y, Melek Ç, Başak O. ve Esin K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

6 YARALIDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Melek Ç. ile Başak O'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TAŞKINLIK ÇIKARDI

Ayrıca alkollü olduğu öğrenilen ve taşkınlık çıkaran yaralı sürücü E.H.K, polis ekiplerince sakinleştirilerek hastaneye götürüldü.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.