        Haberler Gündem Erzurum'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

        Erzurum'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 01:56 Güncelleme: 26.11.2025 - 01:56
        Erzurum'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
        A.T. idaresindeki otomobil, E80 kara yolu üzerinde Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde H.K'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü A.T. ve araçtaki E.T. ile Y.G. yaralandı.

        Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf: AA

