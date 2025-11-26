Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Erzurum'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
A.T. idaresindeki otomobil, E80 kara yolu üzerinde Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde H.K'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü A.T. ve araçtaki E.T. ile Y.G. yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf: AA