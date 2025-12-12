Habertürk
        Haberler Gündem Erzurum'da kar yağışını fırsat bilen çocuklar mahalle aralarında poşet ve kızakla kaydı

        Çocuklar mahalle aralarında poşet ve kızakla kaydı

        Erzurum'da etkili olan kar yağışını fırsat bilen çocuklar, mahalle aralarında kızaklarla kayıp kar topu oynayarak eğlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 18:31 Güncelleme: 12.12.2025 - 19:45
        Çocukların poşetli, kızaklı eğlencesi
        Erzurum’da etkili olan kar yağışını fırsat bilen çocuklar, mahalle aralarında kızaklarla kayıp kar topu oynayarak eğlendi.

        Gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle çocuklar için eğlenceye dönüştü.

        Yaşadıkları mahallelerdeki eğimli alanlara çıkan çocuklar, kimi zaman tahta kızaklarını, kimi zaman da poşetleri kullanarak kaydı.

        Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, kar topu savaşı yaparak keyifli anlar yaşadı.

        Fotoğraf: AA

