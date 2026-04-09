Dönem başında güvenli eğitim için tüm tedbirleri gözden geçirdiklerini anlatan Karaburun, şöyle konuştu: "İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarınca yapılan protokole ilave olarak Erzurum'un talep ve ihtiyaçlarına göre 'Üzerine ne koyabiliriz?' diye düşündük. Erzurum'daki tüm okullarımızın çevresine ve çocuklarımızın giriş-çıkış saatlerinde okulların önlerine en az birer polis görevlendirmek suretiyle 'Erzurum'da Polis Velilerle Okullar Daha Güvenli' diye bir çalışma başlattık. 179 okulumuzu 286 polisimize zimmetledik. Öğrencilerimizin okula giriş ve çıkışlarında memurlarımız, okul çevresinde bulunan şüpheli şahıslar, araçlar ve durumlarla ilgili devriye ve sorgulama yapıyor. Vatandaşlarımız çocuklarımızı okula götürürken daha güvenli ortamda olduklarını hissediyor. Polisimiz, çocuklarımızın eğitim kurumlarına rahat ve güvenli şekilde ulaşmaları, evlerine de aynı şekilde tekrar dönmeleri için sahada."