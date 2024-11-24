Erzurum'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Erzurum'da, takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı
İsa Koçak (18) yönetimindeki otomobil, İhsan Doğramacı Bulvarı'nda stabilize yola geçti, yolun sağında bulunan bir araca çarpıp takla attı.
Kazada, sürücü hayatını kaybetti. Araçta bulunan Emre Koçak (14), Bengisu Güney (19) ve Baran Şakıroğlu (17) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Koçak'ın cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından araçtan çıkarılarak Erzurum Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.