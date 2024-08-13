Erzurum'da traktör devrildi: 11 yaralı
Erzurum'un İspir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
Giriş: 13.08.2024 - 18:09 Güncelleme: 13.08.2024 - 18:09
Memet Gürler yönetimindeki traktör, Cibali Mahallesi'nde rampada devrildi.
Kazada devrilen traktör ve arkasına bağlı römorktaki 11 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum ve Bayburt'taki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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