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Barınağın 3 süt annesi

DHA

Barınağın 3 süt annesi


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki annesiz kalan 52 köpek yavrusuna, 3 sokak köpeği annelik yapıyor. Barınağa getirilen sahipsiz köpeklere kendi yavruları gibi bakıp, emziren 'Süslü', 'Yumak' ve 'Susam' görevliler tarafından özel olarak besleniyor. Barınağa getirilen sahipsiz köpeklere en iyi şekilde bakıldığını belirten veteriner hekim İdris Özmen, "Anneleri çeşitli nedenlerle ölen yavrular barınağa getirildiğinde onları süt annelerin bulunduğu bölüme alıyoruz. Onlarda gelen her yavruyu kendi yavrusu gibi emzirip bakıyor" dedi.
Erzurum'da anneleri öldüğü için Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilen 52 köpek yavrusu, 'Süslü', 'Yumak' ve 'Susam' adı verilen 3 sokak köpeği tarafından emziriliyor. Kendi yavruları gibi tüm yavrulara süt veren 3 sokak köpeği, bakımevinde özel olarak besleniyor. Merkezin, süt anneleri tarafından emzirilen onlarca yavrunun ölmekten kurtulduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekim İdris Özmen, "Merkezde süt anneye çok ihtiyacımız var. Bu nedenle anne köpeklere kontrollü bir şekilde öksüz olan köpek yavrularını emziriyoruz. Tepki vermezse süt anne olarak ayırıyoruz. Şimdilik merkezde 3 süt anne bulunmakta. Bunlar 45 tane olan kendi yavruları ile diğer öksüz yavruları emziriyor. Bu nedenle bizde onlara mama ve gıda takviyesi yapıyoruz çünkü her bir günde 15-20 köpeğe süt veriyor. Hepsi görevini en işi şekilde yapıyor. Süt anneliği kabul etmeyen diğer anne köpekler ise kendi yavruları ile başka bölümlerde tutuluyor. Süt annelere Karayazı ilçesinde kurtlar tarafından anneleri öldürülen 4 yavru köpeğe de süt anneliği yapıyor. Süt anne köpekler merkezi gezmeye gelenlerin büyük ilgisini çekiyor" diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni arkadaşı Kardelen Özen ile gezmeye gelen Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Rugaye Yorulmaz ise "Gördüğümüz süt anne köpekler bizi çok duygulandırdı. Kendi yavruları gibi barınaktaki tüm yavruları emziriyor. Çok akıllı duruyorlar. Yanlarına gelen her yavruya süt veriyorlar. Aslınca üzücü bir durum da var. Küçük yaşta annelerini kaybedip buraya gelmişler. Süt anneler olmasa belki bunlarda annelerinin kaderini yaşardı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2023-01-02 10:25:18

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