Uçan Türkler Avusturya yolcusu



Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- AVUSTURYA'da, Kayakla Uçuş Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Arda İpcioğlu (25) ile Muhammed Ali Bedir (22), kariyerlerinde dördüncü kez uçuş rampasında yarışacak. "Uçan Türk" lakaplı Arda İpcioğlu, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Avusturya'nın Kulm Mitterndorf kentinde 2729 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan Kayakla Uçuş Dünya Kupası'na katılacak olan Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir, antrenman yaptıkları Slovenya'dan bugün karayolu ile yola çıktı. Kariyerlerinde dördüncü kez uçuş rampasından atlayacak olan İpcioğlu ve Bedir, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Slovenya'da çok iyi bir antrenman geçirdiklerini belirten Arda İpcioğlu, "Bu sezon şu ana kadar 14 dünya kupası yarışmasına katıldım. 12 yarışmada elemeleri geçmeyi başardım. Bu 12 yarışın 4 yarışında ise final turuna kalarak dünya kupası puanı almayı başardım. Avusturya'daki yarışmadan sonra Muhammed Ali Bedir ile Nisan ayının ilk haftasına kadar sürecek sezonda yaklaşık 19 tane daha dünya kupası yarışmalarına katılacağız. Yarışmada ikimizin de hedefi bana ait olan 196.5 metrelik Türkiye rekorunu daha ileriye, 200 metreye çıkarmak" diye konuştu.

Bu sezon şu an kadar 8 dünya kupası yarışmasına katılarak 5 defa elemeleri geçmeyi başaran Muhammed Ali Bedir ise, "Arda ile yarışmalara çok güzel hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-01-26 10:58:02



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