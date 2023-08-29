'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı´na barınak yaptı

Murat AYDIN/ŞENKAYA (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde İsmet Farızoğlu (82), dedesi Ali Alver'in vasiyeti üzerine, Osmanlı Ordusu'nun 1914 yılında yaptığı Sarıkamış Harekatı'nda binlerce askerin donarak şehit olduğu Allahuekber Dağı'na 'kimse donmasın' diye barınak yaptı. Etrafı çitle çevrili, içerisinde mescit, kamelya ve dinlenme alanı olan barınak, yazın piknikçilere, sonbahar ve kış aylarında ise rüzgar ve kar yağışından korunmak isteyenlere ev sahipliği yapıyor.

Allahuekber Dağları'nın eteğinde kurulu Ormanlı Mahallesi'nde yaşayan İsmet Farızoğlu, dedesi Ali Alver'in vasiyetini yıllar sonra yerine getirdi. 22 Aralık 191415 Ocak 1915 tarihleri arasında yapılan Sarıkamış Harekatı sırasında binlerce askerin donarak şehit olduğu Allahuekber Dağı'nın Yurtlar mevkisine içerisinde mescidi de bulunan barınak yapan İsmet Farızoğlu, artık kimsenin donmayacağını söyledi. Mayıs 1915'de araziyi gezen dedesi Ali Alver ile köylülerin dağda donarak şehit olan 10 askeri bulup defnettiklerini ifade eden Farızoğlu, "Dedem, 'Allahuekber Dağı'nda kimse donmasın, oraya bir barınak yap' vasiyetinde bulundu. Dedemin vasiyeti üzerine bölgeye içerisinde mescidi ve olumsuz hava şartlarından koruyacak bir barınak yaptım. Dağda bulunan Şehitler Çeşmesi'ni de biraz aşağı getirdim ve hayvanların da su içmesi için yer yaptım. Yaz aylarında bölgeye gelen piknikçiler ya da dağcılar burada mola verip dinleniyor. Sonbahar ve kış aylarında ise olumsuz hava şartlarına yakalananlar burada korunuyor" diye konuştu.

Haftada bir gün gelip temizlik ve bakımını yaptığı barınağın bahçesine 2 Türk bayrağı asan Farızoğlu, eskiden kullanılan tarım aletlerini de burada sergiliyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Senkaya Murat AYDIN

2023-08-29 09:59:10