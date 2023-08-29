Mehterin çaldığı hücum marşıyla biçer-döverler hasada başladı

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'hasat bayramı' mehter marşlarıyla başladı. Hücum marşının ardından buğday ekili araziye giren 3 biçerdöver, mevsimin ilk hasadını yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Üniversitesi'ne ait hububat ekili arazide geleneksel 'Hasat Bayramı' yapıldı. AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ve Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım ile kurum müdürleri ve muhtarlar ve üreticilerin katıldığı hasat bayramında dualar edildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Erzurum'da hasat bayramının iki ayrı dönemde yapıldığını söyledi. Hayvancılık sektöründe Kurban Bayramı'nın ilk hasat bayramı olduğunu belirten Akar, bugünlerde de tarımsal üretimin hasadının yapıldığını ve bu iki dönemin Erzurum için önem arz ettiğini kaydetti. Çiftçinin bir yıllık alın terinin karşılığını aldığını vurgulayan Akar, "Erzurum 800 bin üzerinde büyükbaş, 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvan varlığının yanında 4,5 milyon dekar tarım arazisi, 1,5 milyon dekar mera alanıyla gerçekten çok önemli bir tarımsal üretim potansiyeline sahiptir. 1,5 milyon dekarda hububat üretimimiz var. 1 milyon dekara yakın yem bitkisi üretimimiz, 34 bin dekar alanda patates, 55 bin dekar alanda ayçiçeği, 21 bin dekar alanda da şeker pancarı üretimi yapılmaktadır. Sadece hububatta bu seneki hasıla beklentimiz yaklaşık 410 bin ton. 286 bin ton civarında buğday 120 bin ton civarında da arpa-çavdar hasıla beklentimiz var. Erzurum'da 2 milyon ton üzerinde kaba yem üretimi var" diye konuştu.

Halk oyunları ekibinin bar gösterisi yaptığı hasat bayramında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da mini bir konser verdi. Mehter takımının hücum marşıyla bitirdiği programının ardından hazırda bekleyen 3 biçerdöverle, buğday ekili arazide hasada başlandı. AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ile törene katılanlar biçerdöverlere binerek hasat yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-08-29 11:31:33