Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da Miraç Kandili'nde "Somuncu Baba Sebil Ekmeği" ikram edildi

        Erzurum'da Miraç Kandili dolayısıyla Hulusi Efendi Vakfı tarafından "Somuncu Baba Sebil Ekmeği" ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 22:41 Güncelleme: 15.01.2026 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da Miraç Kandili'nde "Somuncu Baba Sebil Ekmeği" ikram edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da Miraç Kandili dolayısıyla Hulusi Efendi Vakfı tarafından "Somuncu Baba Sebil Ekmeği" ikram edildi.

        Kabri Malatya'nın Darende ilçesinde kendi adıyla anılan Külliye içerisinde bulunan Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) hatırasını yaşatmak için Hulusi Efendi Vakfı Erzurum Temsilciliği tarafından kandil dolayısıyla Palandöken ilçesinde ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

        Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Osmanlı padişahlarından Yıldırım Bayezid döneminde Bursa'da yaşayan ve ömrünün son yıllarını Darende'de geçirerek burada vefat eden Somuncu Baba'nın hatırasını devam ettirmek amacıyla yurt genelinde kandil hediyesi olarak ekmek ikram edildiği belirtildi.

        Vakfın organizesiyle şube, temsilcilik ve gönüllülerinin katkısıyla Türkiye genelinde vatandaşlara ekmeklerin dağıtıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Adana'yı sarsan aile faciası
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Film gibi kovalamaca
        Film gibi kovalamaca
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı

        Benzer Haberler

        Serkan Özbalta: "Bizim için kazanımları oldukça yüksek, olumlu bir maç oldu...
        Serkan Özbalta: "Bizim için kazanımları oldukça yüksek, olumlu bir maç oldu...
        Recep Uçar: "Önemli bir avantajı kaybettik ama şansımızı son maça kadar kov...
        Recep Uçar: "Önemli bir avantajı kaybettik ama şansımızı son maça kadar kov...
        Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Başkan Polat'tan İHA muhabiri Dilsiz'e anlamlı hediye
        Başkan Polat'tan İHA muhabiri Dilsiz'e anlamlı hediye
        Atatürk Üniversitesi'nde kış coşkusu kampüse taşındı: Atakışpark öğrenci me...
        Atatürk Üniversitesi'nde kış coşkusu kampüse taşındı: Atakışpark öğrenci me...
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası