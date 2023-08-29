Dışişleri Bakanı Fidan, Erzurum'da

Turgay İPEK-Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bakan olduktan sonra ilk ziyaretini Erzurum'a yaptı. Havalimanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Bakan Fidan, kentte, ilin sorunlarıyla birlikte ülkenin temel meseleleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Erzurum'a gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı, havalimanında Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve partililer karşıladı. Bakan Fidan için havalimanında, 'Aziz vatanımızın yürekli evladı kadim kente hoş geldiniz', 'Hakan Fidan diye yazılır, adam diye okunur' ve 'Fidan gibi büyüyecek yeni nesil' yazılı pankartlar açıldı ve bar ekibi gösterisi yapıldı. İlk olarak Erzurum Valiliğini ziyaret eden Fidan, bir süre önce göreve başlayan Vali Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Buradan AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Fidan, yeni görevine başladıktan sonra ilk şehir ziyaretini Erzurum'a gerçekleştirdiğini söyledi. Havalimanındaki karşılamayı çok sıcak ve müstesna olarak değerlendiren Fidan, partililerle yapılacak toplantıda hem ilin sorunlarını görüşeceklerini hem de ülkenin temel meselelerine ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti. Bakan Fidan, "Yeni görevime başladıktan sonra ilk şehir ziyaretimi kahramanlar diyarı, kadim şehrimize yapıyor olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Gerçekten müstesna bir şekilde sıcak bir karşılamayla vekillerimiz, belediye başkanlarımız, valilimiz ve ildeki diğer kamu görevlilerimiz sıcak bir şekilde karşıladı. Bugün burada, ildeki arkadaşlarımızla hem ilin durumunu görüşeceğiz hem de ülkemize ilişkin temel meselelerimize ilişkin görüş alışverişinde bulunacağız. Cumhurbaşkanımızın Erzurum'daki vatandaşlarımıza mesajlarını ileteceğiz. Kabine olarak neler yapıyoruz, birçok alanla onları anlatma, paylaşma imkanımız olacak. Aynı zamanda benim konum olan dış politika, genel stratejik konularla, görevlerimizle ilgili neler yapıyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz coğrafyada karşı karşıya kaldığımız sıcak ve önemli konulardaki pozisyonlarımız nelerdir, hangi konu, ne şekilde ilerliyor onları halkımıza, vatandaşlarımıza, teşkilat mensuplarımızla hasbihal etme imkanımız olacak. Vatandaşlarımızın genel yorumlarını, fikirlerini, eleştirilerini büyük bir memnuniyetle alıp ziyareti tamamlayıp Ankara'ya döneceğiz" diye konuştu. Fidan'ın konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Politika Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK/Salih TEKİN

2023-08-29 13:03:49