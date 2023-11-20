Erzurum'da bazı ilçe ve kırsal mahallerde eğitime bir gün ara verildi ERZURUM´dakar yağışı nedeniyle bazı ilçe ve kırsal mahallelerde eğitime bir gün ara verildi.

ERZURUM´dakar yağışı nedeniyle bazı ilçe ve kırsal mahallelerde eğitime bir gün ara verildi.

Erzurum Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Aşkale ve Horasan ilçelerinde kırsal mahallelerde taşımalı eğitime, Karayazı, Tortum ve Narman ilçelerinde taşımalı eğitime, Köprüköy ilçesinin kırsal mahallesinde taşımalı eğitime, Çat ve Tekman ilçelerinde eğitime salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.