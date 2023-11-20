Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da bazı ilçe ve kırsal mahallerde eğitime bir gün ara verildi

        ERZURUM´dakar yağışı nedeniyle bazı ilçe ve kırsal mahallelerde eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 23:48 Güncelleme: 20.11.2023 - 23:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da bazı ilçe ve kırsal mahallerde eğitime bir gün ara verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM´dakar yağışı nedeniyle bazı ilçe ve kırsal mahallelerde eğitime bir gün ara verildi.

        Erzurum Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Aşkale ve Horasan ilçelerinde kırsal mahallelerde taşımalı eğitime, Karayazı, Tortum ve Narman ilçelerinde taşımalı eğitime, Köprüköy ilçesinin kırsal mahallesinde taşımalı eğitime, Çat ve Tekman ilçelerinde eğitime salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze için yeni diplomasi hamlesi
        Gazze için yeni diplomasi hamlesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        "Tarihe geçmek istiyoruz"
        "Tarihe geçmek istiyoruz"
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Bravo kızlar, tebrikler Fenerbahçe
        Bravo kızlar, tebrikler Fenerbahçe
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Meslektaşını bıçaklayıp öldüren taksici: Zarar verme niyetim yoktu
        Meslektaşını bıçaklayıp öldüren taksici: Zarar verme niyetim yoktu
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        4 ay sonra hatırlandı!
        4 ay sonra hatırlandı!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları

        Benzer Haberler

        Erzurum'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Erzurum'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Erzurum, Kars ve Ardahan'daki bazı yollar kar yağışı ve tipi nedeniyle kapa...
        Erzurum, Kars ve Ardahan'daki bazı yollar kar yağışı ve tipi nedeniyle kapa...
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi 1000 personelle karla mücadele çalışması yürü...
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi 1000 personelle karla mücadele çalışması yürü...
        Aziziye Belediye Başkanı Orhan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday ad...
        Aziziye Belediye Başkanı Orhan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday ad...
        (Görüntülü)PALANDÖKEN?DE GECE YARISI KAR KEYFİ
        (Görüntülü)PALANDÖKEN?DE GECE YARISI KAR KEYFİ
        Ziraat mühendisi devletten aldığı hibeyle köyünde kalıp sürü sahibi oldu
        Ziraat mühendisi devletten aldığı hibeyle köyünde kalıp sürü sahibi oldu