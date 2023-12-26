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        Sarıkamış şehitleri, Erzurum'da anıldı

        SARIKAMIŞ Harekatı'nın 109'uncu yılı dolayısıyla Erzurum'un Şenkaya ilçesinde şehitleri anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:51 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:51
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        Sarıkamış şehitleri, Erzurum'da anıldı
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        SARIKAMIŞ Harekatı'nın 109'uncu yılı dolayısıyla Erzurum'un Şenkaya ilçesinde şehitleri anma programı düzenlendi.

        Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve binlerce askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı dolayısıyla Şenkaya'nın Gaziler Mahallesi'nde anma programı düzenlendi.  Allahuekber Şehitleri Meydanı'ndaki törene Vali yardımcısı Lokman Düzgün, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, Narman Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından temsili sancak töreni yapıldı. Şenkaya Lisesi öğrencilerinin kahramanlık türkülerini seslendirdiği törende, Şenkaya Jandarma Komando Komutanlığı'nda görevli bir asker, dönemin askeri kıyafetiyle getirdiği sancağı, temsili olarak bir başka askere teslim etti. Asker sancağı göndere çektikten sonra, köy camisinde ezan okundu. Törende askerler tarafından saygı atışında bulunuldu. Törende konuşan Vali Yardımcısı Lokman Düzgün şunları söyledi:

        "Milletimizin hakiki seciyesini ortaya çıkaran zorlu devirler içinde ayrı bir yere sahip olan Sarıkamış Harekatı -25 dereceleri bulan soğuk havada savaş şartlarının, kahraman askerlerimizi en çetin şekilde imtihan ettiği, Kafkasya Cephesi´nin kilit noktasıdır. Bu anlamlı günde, Sarıkamış Harekatı´nın başlangıç noktası olan Şenkaya´da, Allahuekber Dağları´nı iman gücüyle aşmaya çalışan kahraman şehitlerimizi, şehadetlerinin 109'uncu yıl dönümünde şükran ve rahmetle anıyoruz. Tarihin çeşitli sahnelerinde hezimete uğrattığımız Haçlı zihniyetinin 'hasta' diye adlandırdığı Cihan Devleti´ni sarmalayan zincirleri kırmak ve 93 Harbi sonrasında 40 yıla yakın esaret yaşamış Kars, Ardahan, Batum´a yeniden kavuşmak için yerden yedi kat arşa kanatlanarak, cennette gülleri görmeyi hedefleyen askerimizin sonsuz bir kabulleniş destanına tanık olmuştur, bu topraklar. Bundan 109 yıl önce, şartlar ne olursa olsun, Türk ordusunun düşman karşısında asla boyun eğmeyeceği gerçeği ile askerlerimiz, kış şartlarına hazırlıklı Rusların üzerine, imkansızlıklar içinde yürümeye başladı. Nitekim coğrafyanın sahip olduğu kış şartları ne kadar namüsait, düşman ne denli üstün görünürse görünsün, kahraman yiğitlerimizin o günkü azim ve kararlılığı, bizlere asırlardan beri istikbalini muhafaza etmiş bir milletin istiklal olmadan yaşayamayacağına olan inancını bir kez daha göstermiş ve tarihin her döneminde zorluklarla savaşmanın mayası olmuştur. Ne mutlu bizlere ki vatanımıza düşman eli değmesin, dinin temeli olan ezanlar ebediyete kadar bu yurdun semalarında susmasın diye mücadele gösteren şehitlerimizin bu kutlu emanetine o tarihten bu yana gururla sahip çıkıyoruz. Memleketimizi ve geleceğimizi korumak için, bizlerin bu topraklarda huzur içinde yaşamamızın temini için kanını ve canını hiç çekinmeden feda etmiş tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum. O fedakar kahramanlar bilsinler ki, hiçbir zaman emekleri zayi olmamıştır ve dünya durdukça da zayi olmayacaktır. Nur içinde yatsınlar."

        Konuşmaların ardından tören sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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