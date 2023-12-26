Erzurum'da enflasyon muhasebesi semineri düzenlendi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO), "Enflasyon Düzeltmesi Özellikli Durumlar, Mevzuat ve Uygulama" konulu seminer düzenlendi.

Yeminli Mali Müşavir Taştan Seçer tarafından ETSO Meclis Salonu’nda verilen seminere, mali müşavirler ve firma temsilcileri katıldı.

Seçer, seminerde, mevzuattaki enflasyon düzeltmelerinin kimler ve hangi şartlarda yapılacağını, hangi ürünlerde uygulanacağını ve enflasyon muhasebesinin yol haritasını anlattı.

Enflasyon düzeltmesinin, şirketler ve iş ortaklıkları dahil, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapılacağını ifade eden Seçer, "Yani bir işletmenin enflasyon düzeltmesi yapması için gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması ve bilanço esasına göre defter tutması şeklinde iki şart öngörülmüştür." dedi.

Seminer, Seçer'in katılımcıların sorularını cevaplandırmasının ardından sona erdi.