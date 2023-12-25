Palandöken'in "gece filosu" işbaşında TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'in "gece filosu", misafirlerin güvenli ve keyifli kayak yapmaları amacıyla her gece sabaha kadar kusursuz pist örtüsü oluşturmak için çalışma yapıyor.

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'in "gece filosu", misafirlerin güvenli ve keyifli kayak yapmaları amacıyla her gece sabaha kadar kusursuz pist örtüsü oluşturmak için çalışma yapıyor.

Havalimanına yakın olan, uzun ve dik pistleriyle dikkati çeken, diğer kayak merkezlerine göre sezonun erken açıldığı Palandöken'e her yıl binlerce kayaksever geliyor.

Hem profesyonel hem de acemilerin kayak yapabileceği birçok alternatif pistin bulunduğu, ulusal ve uluslararası yarışmaların yapıldığı merkezde, sezon boyunca "pist kapandı" anonsunun ardından sahaya snowtrack, arama-kurtarma ve suni karlama ekiplerinden oluşan "gece filosu" çıkıyor.

Ekipler, 87 kilometrelik pist ağında dondurucu soğukta çalışma yapıyor.

Dağdaki 40 metre genişliğindeki pistler, her gün sabaha hazır hale gelmesi için birçok işlemden geçiriliyor.

Toplamda 55 pistin her bir bölgesini hem güvenlik hem de konfor açısından kontrol eden ekipler, kusursuz pist örtüsü oluşturmaya çalışıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ'ye bağlı snowtrack filosunun sorumlusu Ömer Sönmez, AA muhabirine, sezon boyunca pist kapanış saatinin ardından ekiplerin alana çıkarak sonraki günün hazırlıklarına başladığını söyledi.

Merkezde kayak yapan son misafirin lifte alındığını anonsla öğrendikten sonra kurtarma ekiplerinin piste çıkarak, kapanış işlemlerini tamamladığını dile getiren Sönmez, "Bu da şu demek, dağdan en son arama kurtarma ekipleri inerek son misafirimizin güvenli bir şekilde indiğinden ve başka kimse kalmadığından emin oluyor. Kendileri dağın kontrollerini yaparak indikten sonra snowtrack ekiplerine piste çıkılabileceği talimatını veriyor. Akabinde snowtrack operatörlerimiz piste çıkıyorlar." dedi.

Akşam pistin kapanışı ile ertesi günün sabahına hazırlanmak için 12 kişilik ekibin, snowtrack operatörleri ve suni karlama işlemlerini yapan personelden oluştuğunu anlatan Sönmez, hava şartlarına göre çalışma saatlerinde değişiklik olabileceğini belirtti.

- "Herkes çıktığında, biz piste giriyoruz"

"Operatör arkadaşlarımız hava şartlarının elvermesi halinde gece saatlerinde, pistleri sabaha hazır etmek için çalışıyorlar. Herkes çıktığında, biz piste giriyoruz. Sabah 04.30-05.00 sularına kadar yapılan çalışmalar sonucu pistlerimiz kayak yapmaya hazır hale getiriliyor." diyen Sönmez, sabah 09.00'da misafirlerin kayak yapmaya başladığını anlattı.

Pistlerde gün boyu kontrol gezisine çıkan arama kurtarma ekiplerinin, güvenlik sorunu oluşabilecek durumları rapor ederek çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Sönmez, şöyle devam etti:

"Arama kurtarma ekipleri, yakaladıkları kusurları gece hummalı bir çalışma ile kimi yerlerde kar taşımayla kimi yerlerde müdahalelerle pisti sabaha hazırlamak için tahmin edilenden daha büyük bir çalışma yapıyor. Zirveden başlayıp sıfır noktasına kadar kusursuz bir pist örtüsü oluşturmak için sabaha kadar devam eden bir çalışma yapılıyor."

Merkezde 27 yıldır çalışan snowtrack birim şefi Güven Karcıoğlu ise riskli bir iş yaptıklarını, gece pistler kapandıktan sonra işe başladıklarını belirtti.

Alanda tipi rüzgar yoksa hazırlıkların başladığını anlatan Karcıoğlu, "Hazırlıklar, kar yağışı ya da suni kar dağıtımı varsa, bazen sabaha kadar kimi zaman da birkaç gün devam edebiliyor. Sonuç itibarıyla insana hizmet ettiğimiz için en iyi şekilde çalışıyoruz. Kendimizin beğenmediği şeyi başkasına sunmuyoruz." diye konuştu.