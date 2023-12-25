Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Palandöken'in "gece filosu" işbaşında

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'in "gece filosu", misafirlerin güvenli ve keyifli kayak yapmaları amacıyla her gece sabaha kadar kusursuz pist örtüsü oluşturmak için çalışma yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 11:52 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Palandöken'in "gece filosu" işbaşında
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'in "gece filosu", misafirlerin güvenli ve keyifli kayak yapmaları amacıyla her gece sabaha kadar kusursuz pist örtüsü oluşturmak için çalışma yapıyor.

        Havalimanına yakın olan, uzun ve dik pistleriyle dikkati çeken, diğer kayak merkezlerine göre sezonun erken açıldığı Palandöken'e her yıl binlerce kayaksever geliyor.

        Hem profesyonel hem de acemilerin kayak yapabileceği birçok alternatif pistin bulunduğu, ulusal ve uluslararası yarışmaların yapıldığı merkezde, sezon boyunca "pist kapandı" anonsunun ardından sahaya snowtrack, arama-kurtarma ve suni karlama ekiplerinden oluşan "gece filosu" çıkıyor.

        Ekipler, 87 kilometrelik pist ağında dondurucu soğukta çalışma yapıyor.

        Dağdaki 40 metre genişliğindeki pistler, her gün sabaha hazır hale gelmesi için birçok işlemden geçiriliyor.

        Toplamda 55 pistin her bir bölgesini hem güvenlik hem de konfor açısından kontrol eden ekipler, kusursuz pist örtüsü oluşturmaya çalışıyor.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ'ye bağlı snowtrack filosunun sorumlusu Ömer Sönmez, AA muhabirine, sezon boyunca pist kapanış saatinin ardından ekiplerin alana çıkarak sonraki günün hazırlıklarına başladığını söyledi.

        Merkezde kayak yapan son misafirin lifte alındığını anonsla öğrendikten sonra kurtarma ekiplerinin piste çıkarak, kapanış işlemlerini tamamladığını dile getiren Sönmez, "Bu da şu demek, dağdan en son arama kurtarma ekipleri inerek son misafirimizin güvenli bir şekilde indiğinden ve başka kimse kalmadığından emin oluyor. Kendileri dağın kontrollerini yaparak indikten sonra snowtrack ekiplerine piste çıkılabileceği talimatını veriyor. Akabinde snowtrack operatörlerimiz piste çıkıyorlar." dedi.

        Akşam pistin kapanışı ile ertesi günün sabahına hazırlanmak için 12 kişilik ekibin, snowtrack operatörleri ve suni karlama işlemlerini yapan personelden oluştuğunu anlatan Sönmez, hava şartlarına göre çalışma saatlerinde değişiklik olabileceğini belirtti.

        - "Herkes çıktığında, biz piste giriyoruz"

        "Operatör arkadaşlarımız hava şartlarının elvermesi halinde gece saatlerinde, pistleri sabaha hazır etmek için çalışıyorlar. Herkes çıktığında, biz piste giriyoruz. Sabah 04.30-05.00 sularına kadar yapılan çalışmalar sonucu pistlerimiz kayak yapmaya hazır hale getiriliyor." diyen Sönmez, sabah 09.00'da misafirlerin kayak yapmaya başladığını anlattı.

        Pistlerde gün boyu kontrol gezisine çıkan arama kurtarma ekiplerinin, güvenlik sorunu oluşabilecek durumları rapor ederek çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Sönmez, şöyle devam etti:

        "Arama kurtarma ekipleri, yakaladıkları kusurları gece hummalı bir çalışma ile kimi yerlerde kar taşımayla kimi yerlerde müdahalelerle pisti sabaha hazırlamak için tahmin edilenden daha büyük bir çalışma yapıyor. Zirveden başlayıp sıfır noktasına kadar kusursuz bir pist örtüsü oluşturmak için sabaha kadar devam eden bir çalışma yapılıyor."

        Merkezde 27 yıldır çalışan snowtrack birim şefi Güven Karcıoğlu ise riskli bir iş yaptıklarını, gece pistler kapandıktan sonra işe başladıklarını belirtti.

        Alanda tipi rüzgar yoksa hazırlıkların başladığını anlatan Karcıoğlu, "Hazırlıklar, kar yağışı ya da suni kar dağıtımı varsa, bazen sabaha kadar kimi zaman da birkaç gün devam edebiliyor. Sonuç itibarıyla insana hizmet ettiğimiz için en iyi şekilde çalışıyoruz. Kendimizin beğenmediği şeyi başkasına sunmuyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Atlı polislerin zorlu eğitimi görüntülendi
        Atlı polislerin zorlu eğitimi görüntülendi
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        'Fazla hesap çetesi'nin turistlere saldırısı kamerada!
        'Fazla hesap çetesi'nin turistlere saldırısı kamerada!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...

        Benzer Haberler

        Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de 1205 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıy...
        Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de 1205 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıy...
        Erzurum'da bir haftada trafik kurallarına uymayan 1993 sürücüye ceza kesild...
        Erzurum'da bir haftada trafik kurallarına uymayan 1993 sürücüye ceza kesild...
        Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Tunceli'de soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Tunceli'de soğuk hava etkili oluyor
        Ağrı'da eğitime 1 gün ara verildi
        Ağrı'da eğitime 1 gün ara verildi
        Doğu Anadolu kara teslim; yollar kapandı, çok sayıda kaza meydana geldi
        Doğu Anadolu kara teslim; yollar kapandı, çok sayıda kaza meydana geldi
        Erzurum'un 10 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Erzurum'un 10 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi