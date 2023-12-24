Erzurum'un 10 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Erzurum'un Palandöken, Aziziye, Yakutiye, Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs, Aşkale, İspir ve Pasinler ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Erzurum'un Palandöken, Aziziye, Yakutiye, Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs, Aşkale, İspir ve Pasinler ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Öte yandan Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs, Aşkale, İspir ve Pasinler kaymakamlıkları da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün ara verildiğini duyurdu.
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