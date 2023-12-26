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        Erzurum'da 139 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum'da, kar ve tipi nedeniyle 139 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 12:00 Güncelleme: 26.12.2023 - 12:00
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        Erzurum'da 139 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum'da, kar ve tipi nedeniyle 139 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        İl genelinde dün kar ve tipi nedeniyle kapanan 1008 mahalle yolunun 869'u ulaşıma açıldı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşık 560 kilometrelik kapalı bulunan 139 yerleşim yerinin yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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