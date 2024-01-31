Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Ardahan ve Erzurum buz kesti; ağaçlarda ve çatılarda sarkıtlar oluştu

        SİBARYA soğuklarının etkili olduğu Erzurum ve Ardahan, kış sezonunun en soğuk gecelerinden birini yaşadı. Ardahan'ın Çıldır ilçesi eksi 32,7 derece ile bölgenin en soğuk ilçesi oldu. Ağaçlarda ve çatılarda, buz sarkıtları oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan ve Erzurum buz kesti; ağaçlarda ve çatılarda sarkıtlar oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİBARYA soğuklarının etkili olduğu Erzurum ve Ardahan, kış sezonunun en soğuk gecelerinden birini yaşadı. Ardahan'ın Çıldır ilçesi eksi 32,7 derece ile bölgenin en soğuk ilçesi oldu. Ağaçlarda ve çatılarda, buz sarkıtları oluştu.

        Kar yağışının etkisini kaybettiği bölge Sibirya soğuklarına teslim oldu. Bölge, kış mevsiminin en soğuk gecesini yaşadı. Meteoroloji verilerine göre bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın 1959 rakımlı Çıldır ilçesi sıfırın altında 32,7 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava Ardahan merkez ve diğer ilçelerinde de etkili oldu. Meteoroloji ölçümlerine göre dün gece Ardahan'da en düşük sıcaklık eksi 31,3 derece olarak belirlenirken, Damal'da eksi 21,9, Göle'de eksi 31,5, Hanak'ta eksi 30,4, Posof'ta ise eksi 16,2 derece olarak tespit edildi. 

        Sürücüler, park halindeki araçlarını çalıştırmak için uzun süre uğraştı. Ağaçlar, kırağıdan beyaza bürünürken, çeşmeler buz tuttu, uzun sarkıtlar oluştu. Donan araçlarını çalıştırmak için uzun uğraşlar veren bazı vatandaşlar, "Saatlerdir uğraşıyoruz, aracımız benzinli olmasına rağmen dondu, çalıştıramadık" dedi.

        AĞAÇLARDA BUZ SARKITI OLUŞTU

        Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı illerinden Erzurum da dün gece soğuk havaya teslim oldu. Ağaçlarda ve çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu Erzurum merkezde en düşük sıcaklık eksi 20 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji verilerine göre Erzurum'un bazı ilçelerinde en düşük hava sıcaklığı şöyle oldu:

        Erzurum merkez eksi 20, Aziziye eksi 26,5, Aşkale eksi 25,9, Horasan eksi 18,8, Karayazı eksi 22, Karaçoban eksi 23,3, Köprüköy eksi 21,2, Tekman eksi 25, Çat eksi 24,1, Şenkaya -18,6

        En düşük sıcaklığın sıfırın altında 24,1 olduğu Çat ilçesinde iş yerlerinin camlarını buz kapladı. Esnaf, kazıyıcılarla camları temizlemeye çalıştı. Bozyazı Mahallesi Muhtarı Kenan Uçar, Çat ilçesinin 2 en soğuk günlerini yaşadığını belirterek araçları çalıştırmakta zorlandıklarını söyledi.

        BUZ SARKITLARINI KIRDILAR

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, buz sarkıtlarını kırmak için çalışma yaptı. İtfaiye merdiveniyle binaların çatılarına ulaşan ekipler, güvenlik tedbiri altında buz sarkıtlarını birer birer kırdı.

        Bu arada bölgedeki illerde en düşük sıcaklıklar Ağrı'da eksi 23,1, Erzincan'da eksi 9,8, Iğdır'da eksi 4,6, Kars'ta eksi 21,4, Muş'ta ise eksi 12,6 derece olarak ölçüldü.

        Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde ise yer yer sis ve pusla birlikte buzlanma ve don olayının görüleceğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Eski eşi hatırlatan şarkılar dinleyen kusurlu
        Eski eşi hatırlatan şarkılar dinleyen kusurlu
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        'Aile'den mutlu veda
        'Aile'den mutlu veda
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        Canlı hayvan ithalatı yüzde 561 arttı
        Canlı hayvan ithalatı yüzde 561 arttı
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Palandöken en yoğun sömestir dönemini geçiriyor
        Palandöken en yoğun sömestir dönemini geçiriyor
        Termometrelerin gece eksi 31'i gösterdiği Ardahan buz kesti
        Termometrelerin gece eksi 31'i gösterdiği Ardahan buz kesti
        ETSO'da GES toplantıları devam ediyor
        ETSO'da GES toplantıları devam ediyor
        İşitme Engelli Milli Curling Takımı, olimpiyatta derece hedefiyle çalışıyor
        İşitme Engelli Milli Curling Takımı, olimpiyatta derece hedefiyle çalışıyor
        Ardahan'da termometreler gece sıfırın altında 25 dereceyi gösterdi
        Ardahan'da termometreler gece sıfırın altında 25 dereceyi gösterdi