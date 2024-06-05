Çaşır otu toplarken kayalıklardan düşüp yaralandı

Oltu ilçesine bağlı kırsal Turnalı Mahallesi’nde yaşayan Songül Eser, Şankaya ilçesinin Zümrüt Mahallesi yakınlarına çaşır otu toplamaya gitti. Burada dengesini kaybedip kayalıklardan düşen Eser, başını taşa çarparak yaralandı. Eser’in düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerinin ulaşmakta güçlük çektiği Songül Eser, için Erzurum'dan ambulans helikopter gönderildi. Jandarma ekipleri, Zümrüt ve Yukarı Çamlı mahalleleri arasında bulunan kayalık bölgedeki Eser’e ulaşarak ambulans helikopterin inebileceği bir alana taşıdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Songül Eser, ambulans helikopterle Erzurum'a kaldırıldı. Eser, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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