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        Çaşır otu toplarken kayalıklardan düşüp yaralandı

        ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde çaşır otu toplamak için gittiği arazide kayalıklardan düşen Songül Eser (58), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:41 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:45
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        Çaşır otu toplarken kayalıklardan düşüp yaralandı
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        ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde çaşır otu toplamak için gittiği arazide kayalıklardan düşen Songül Eser (58), yaralandı. Ambulans helikopterle bölgeden alınan Eser, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Oltu ilçesine bağlı kırsal Turnalı Mahallesi’nde yaşayan Songül Eser, Şankaya ilçesinin Zümrüt Mahallesi yakınlarına çaşır otu toplamaya gitti. Burada dengesini kaybedip kayalıklardan düşen Eser, başını taşa çarparak yaralandı. Eser’in düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerinin ulaşmakta güçlük çektiği Songül Eser, için Erzurum'dan ambulans helikopter gönderildi. Jandarma ekipleri, Zümrüt ve Yukarı Çamlı mahalleleri arasında bulunan kayalık bölgedeki Eser’e ulaşarak ambulans helikopterin inebileceği bir alana taşıdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Songül Eser, ambulans helikopterle Erzurum'a kaldırıldı. Eser, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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