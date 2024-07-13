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        Erzurum'da heyelan hafif ticari aracı Tortum Çayı'na sürükledi; 3 kişi kurtuldu, anne öldü, çocuğu kayboldu

        ERZURUM'un Tortum ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen heyelana kapılan ve içerisinde 1'i çocuk 5 İran vatandaşının bulunduğu hafif ticari araç, Tortum Çayı'na sürüklendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 22:38 Güncelleme: 13.07.2024 - 22:40
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        Erzurum'da heyelan hafif ticari aracı Tortum Çayı'na sürükledi; 3 kişi kurtuldu, anne öldü, çocuğu kayboldu
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        ERZURUM'un Tortum ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen heyelana kapılan ve içerisinde 1'i çocuk 5 İran vatandaşının bulunduğu hafif ticari araç, Tortum Çayı'na sürüklendi. Araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, suda kaybolan annenin 6 kilometre mesafede cansız bedenine ulaşıldı, çocuğu için ise arama çalışmaları sürdürülüyor. 

        Olay, akşam saatlerinde Tortum ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen ve içerisinde 1'i çocuk 5 İran vatandaşının bulunduğu hafifi ticari araç, kırsal Pehlivanlı Mahallesi'nde, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelana kapılıp, Erzurum- Artvin karayolunun kenarından geçen Tortum Çayı'na sürüklendi. Araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, anne ile oğlu ise suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıç ekipler aracın sürüklendiği yerden 6 kilometre mesafede annenin cansız bedenine ulaşırken, çocuğun bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

        ​KENTTE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR 

        Öte yandan, Erzurum’un Uzundere ilçesi ile köylerinde de sağanak sele neden oldu. Birçok cadde ve sokak suyla dolarken, ahırları su bastı, menfezler tahrip oldu. Dere yataklarını çamur kaplarken, Devlet Su İşleri (DSİ), Büyükşehir Belediyesi ve Uzundere ilçe belediyesi, başta Tortum Çayı ve derelerde temizleme çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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