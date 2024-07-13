Erzurum'da heyelan hafif ticari aracı Tortum Çayı'na sürükledi; 3 kişi kurtuldu, anne öldü, çocuğu kayboldu

ERZURUM'un Tortum ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen heyelana kapılan ve içerisinde 1'i çocuk 5 İran vatandaşının bulunduğu hafif ticari araç, Tortum Çayı'na sürüklendi. Araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, suda kaybolan annenin 6 kilometre mesafede cansız bedenine ulaşıldı, çocuğu için ise arama çalışmaları sürdürülüyor.

Olay, akşam saatlerinde Tortum ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen ve içerisinde 1'i çocuk 5 İran vatandaşının bulunduğu hafifi ticari araç, kırsal Pehlivanlı Mahallesi'nde, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelana kapılıp, Erzurum- Artvin karayolunun kenarından geçen Tortum Çayı'na sürüklendi. Araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, anne ile oğlu ise suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıç ekipler aracın sürüklendiği yerden 6 kilometre mesafede annenin cansız bedenine ulaşırken, çocuğun bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.