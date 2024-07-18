Heyelanda çaya sürüklenen araçtaki bebeğin, 16 kilometre mesafedeki gölde cesedi bulundu

ERZURUM'un Tortum ilçesinde heyelan sırasında çaya sürüklenen hafif ticari araçta yaşamını yitiren kadının kaybolan 8 aylık bebeğinin de cesedine ulaşıldı. Olay yerine 16 kilometre mesafedeki Tortum Gölü'nde ekipler tarafından bulunan bebeğin cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Olay, 13 Temmuz akşamı Erzurum-Artvin kara yolunun Tortum ilçesi kırsal Pehlivanlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen, içinde 1'i bebek, 5 Suriye uyruklu kişinin olduğu hafif ticari araç, sağanağın neden olduğu heyelanda yolun kenarındaki Tortum Çayı'na sürüklendi. Araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, anneyle 8 aylık oğlu suda kayboldu. İhbarla olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, aracın sürüklendiği yerden 6 kilometre mesafede annenin cansız bedenine ulaştı. Araç ise bölgeye getirilen vinçle sudan çıkarıldı.