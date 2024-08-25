Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Karşılamaya kimsenin gitmediği 'Türk terminatör': Bu benim kaderim

        BİLEK güreşinde dünya, Avrupa ve Asya birincilikleri olan, 'Türk terminatör' lakabı ile tanınan Gökhan Seven (46), bu kez Moldovya'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen 'Bilek güreşi dünya şampiyonasında' kürsünün zirvesinde yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 10:47 Güncelleme: 25.08.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karşılamaya kimsenin gitmediği 'Türk terminatör': Bu benim kaderim
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİLEK güreşinde dünya, Avrupa ve Asya birincilikleri olan, ‘Türk terminatör’ lakabı ile tanınan Gökhan Seven (46), bu kez Moldovya’nın başkenti Kişinev’de düzenlenen ‘Bilek güreşi dünya şampiyonasında’ kürsünün zirvesinde yer aldı. 13 kez dünya, 13 kez Avrupa, 2 kez Asya ve 2 kez de Combat Game olmak üzere toplam 30 altın madalya sahibi olan Gökhan Seven’i, Erzurum’a dönüşte havalimanında her zaman olduğu gibi yine üyesi olduğu Türk Kızılay Engelsiz Erzurum Şubesi Kulüp Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu ve oğlu Alihan Seven karşıladı. Seven, “Allah’ıma şükürler olsun ki, Türk bayrağını göndere çekip, İstiklal Marşı’mızı okuttum. Kazandığım madalyayı da Filistin halkına armağan ediyorum. Dünya şampiyonu olarak beni kimsenin karşılamamasına alıştım. Bu benim kaderim" dedi.

        Bebekliğinde geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda kalan Gökhan Seven, sporla hayata tutundu. Türkiye'nin adını bilek güreşinde dünyaya duyuran bedensel engelli Seven, her iki kolda sayısız Türkiye şampiyonluğu elde etti. Sağ kolda 13’üncü kez dünya şampiyonluğunu ilan eden Gökhan Seven, sol kolda ise dünya üçüncüsü oldu. Çeşitli sıkletlerde 12 dünya, 13 Avrupa, 2 Asya ve 2 de Combat Game şampiyonluğu olan Seven, son olarak Moldovya’nın başkenti Kişinev’de 18-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenen ve 64 ülkeden sporcunun yer aldığı ‘Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası’na katıldı. Seven, finalde sağ kolda Mısırlı rakibi Muhammed Kandal’ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 13’üncü dünya şampiyonluğunu ilan eden Seven aynı yarışmada sol kolda ise üçüncü oldu.

        Bilek güreşinde ilk derecesini 2010'da ABD'de düzenlenen dünya şampiyonasında bronz madalya kazanarak elde ettiğini söyleyen Gökhan Seven, bugüne kadar birçok sporcu yetiştirdiğini ve 24 yıldır bilek güreşi yaptığını belirtti. Türkiye’nin dışında 24 yılda 30 şampiyonluğu olan Seven, “Moldovya’da aldığım 13’ncü dünya şampiyonluğumu İsrail tarafından katledilen Filistin halkına armağan ediyorum. Tek dileğim, insanların ölmemesi. Bu dünya hepimize yeter. Bugüne kadar yüzlerce sporcu yetiştirdim. Katıldığım şampiyonalarda Türk bayrağını göndere çekip, İstiklal Marşı’mızı dünyaya dinlettim ama her şampiyonaya buruk gittim. Orada sevincin zirvesine çıktım fakat ülkeme döndüğümde havalimanında başkanımızın ve oğlumun dışında kimseyi görmemek beni yine çok üzdü. Gittiğim ülkede madalya kazanmak ve burada coşku ile karşılanmamak sanırım benim kaderim olmuş. Kimseye küs ve kırgın değilim. Ben son nefesime kadar yine ülkemi yurt dışında temsil edip bayrağımızı göndere çekip, İstiklal Marşı’mızı okutmaya devam edeceğim" dedi.

        Türk Kızılay Engelsiz Erzurum Şubesi Kulüp Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu da hem Türkiye'de hem de yurt dışında 'Avatar', 'Türk terminatör', 'Çılgın Türk', 'Bileği bükülmez' gibi lakaplarla anılan Gökhan Seven ile bir kez daha gurur duyduklarını ifade etti. Seven’i Moldovya’ya uğurladığı oğlu Alihan ile karşıladığını belirten Keleşoğlu, “Bugün burada bir bayram yaşanmalıydı. Ama her zaman olduğu gibi karşılamada ben ve oğlu vardık. Gökhan gibi buna biz de çok üzülüyoruz fakat insanları zorla getirecek değiliz. Adını dünyaya altın harflerle yazdıran Gökhan ve onun gibilere sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Trump'tan 'Musk ve bakanlık' açıklaması
        Trump'tan 'Musk ve bakanlık' açıklaması
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Matthew Perry'nin ölümü, Hollywood'un ketamin uyuşturucu ağını nasıl ortaya çıkardı?
        Matthew Perry'nin ölümü, Hollywood'un ketamin uyuşturucu ağını nasıl ortaya çıkardı?
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Zuckerberg'den "Beyaz Saray baskı yaptı" itirafı
        Zuckerberg'den "Beyaz Saray baskı yaptı" itirafı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Yılın her dönemi 12 derece! Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin sığınağı
        Yılın her dönemi 12 derece! Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin sığınağı
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Muhtar vefat edince görev 4 torunlu kadın azaya kaldı
        Muhtar vefat edince görev 4 torunlu kadın azaya kaldı
        Erzurum sanayicisi "yeşil enerji" ile maliyetlerini düşürüyor
        Erzurum sanayicisi "yeşil enerji" ile maliyetlerini düşürüyor
        Erzurum'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakala...
        Erzurum'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakala...
        Erzurum balının coğrafi işaret alması için çalışma yürütülüyor
        Erzurum balının coğrafi işaret alması için çalışma yürütülüyor
        Erzurum'da Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi
        Erzurum'da Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi
        Erzurum'da kapalı hale getirilen Mevlana Vadisindeki tenis kortu sezona haz...
        Erzurum'da kapalı hale getirilen Mevlana Vadisindeki tenis kortu sezona haz...