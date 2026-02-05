Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum polisi dondurucu soğuklarda denetimlerini sürdürüyor

        Termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği Erzurum'da polis ekipleri, can ve mal güvenliği için çalışmalarını dondurucu soğuklara rağmen sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 16:39 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:39
        Erzurum polisi dondurucu soğuklarda denetimlerini sürdürüyor
        Termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği Erzurum'da polis ekipleri, can ve mal güvenliği için çalışmalarını dondurucu soğuklara rağmen sürdürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ekipler Büro Amirliği, Trafik Şubesi ve yunus ekipleri, şehir genelinde can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü kentte, belirledikleri güzergahlarda güvenlik tedbirlerini alıyor, oluşturdukları noktalarda da "huzur" ve "şok" uygulaması yapıyor.

        - "Can ve ciğerimiz polislerimiz sağ olsunlar"

        Denetimlere katılan sürücülerden Yunus Emre Çelik, AA muhabirine, polislerin sürekli sahada olduğunu söyledi.

        Çelik, polisleri sahada görünce kendini güvende hissettiğini belirterek, "Memleketimiz çok soğuk. Türkiye'nin yaşam şartları en zor yerlerden birisi, bu soğukta dışarıda çalışmak çok güç. Can ve ciğerimiz polislerimiz sağ olsunlar, bu soğukta dışarıda Erzurumluların güvenliğini sağlamak için canla başla çalışıyorlar." dedi.

        Sürücülerden Tuğçe Bayoğlu da polislerin dondurucu soğuklarda bile gece-gündüz mesaide olduğunu ifade ederek, "Bu dondurucu soğukta polisler bizim için sahadalar, emniyetimizi sağlıyorlar." şeklinde konuştu.

