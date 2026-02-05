Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı

        Erzurum'da evde zorla tutulduğu yönünde ihbarda bulunan genç kadın, polis ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 20:40 Güncelleme: 05.02.2026 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da evde zorla tutulduğu yönünde ihbarda bulunan genç kadın, polis ekiplerince kurtarıldı.

        21 yaşındaki B.K, merkez Rabiaana Mahallesi Veyisefendi Sokak'ta 2 katlı müstakil binada zorla tutulduğunu iddia ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

        Talep üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Kadın, eve gelen polislere dış kapının kilitli olduğunu belirtince, itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla pencereden indirilmek istedi. Ancak, korktuğu gerekçesiyle merdivenden inemeyen B.K, itfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla valizleriyle binadan çıkarıldı.

        Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen B.K, ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?

        Benzer Haberler

        Erzurum'dan Mısır'a ticaret köprüsü Başkan Hakan Oral'dan Kahire'de tarihi...
        Erzurum'dan Mısır'a ticaret köprüsü Başkan Hakan Oral'dan Kahire'de tarihi...
        Erzurum Keresteciler Sitesi'ndeki yangın davası sonuçlandı
        Erzurum Keresteciler Sitesi'ndeki yangın davası sonuçlandı
        Erzurum polisi dondurucu soğuklarda denetimlerini sürdürüyor
        Erzurum polisi dondurucu soğuklarda denetimlerini sürdürüyor
        Vali Çiftçi Oltu'da işletmeleri ziyaret etti
        Vali Çiftçi Oltu'da işletmeleri ziyaret etti
        Erzurum'da 2 kişinin öldüğü yangında, iş yeri sahibine 288 bin TL para ceza...
        Erzurum'da 2 kişinin öldüğü yangında, iş yeri sahibine 288 bin TL para ceza...
        Palandöken'de Taksi Durakları Sıcacık Yuvaya Dönüştü Taksici Esnafından Baş...
        Palandöken'de Taksi Durakları Sıcacık Yuvaya Dönüştü Taksici Esnafından Baş...