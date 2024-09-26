İndiği servis minibüsünün altında kalan 6 yaşındaki Emre yaşam savaşı veriyor

ERZURUM'da kendisini okuldan eve getiren servis minibüsünün çarpıp üzerinden geçtiği ilkokul öğrencisi Emre Kara (6), ağır yaralandı. Kanlar içinde yerde yatan çocuğu evinin önüne bırakıp, balkondan düştüğünü söyleyen, kazanın ardından gözaltına alınan sürücü B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 24 Eylül saat 14.30 sıralarında Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin yakınında okul servis minibüsünden inen ilkokul birinci sınıf öğrencisi Emre Kara, aracın önünden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu sırada Kara, hareket eden minibüsün altında kaldı. Minibüsün üzerinden geçtiği Emre Kara, ağır yaralandı. Bir süre ilerledikten sonra durumu fark eden sürücü B.A., aracı durdurdu, Emre Kara’yı yerden kaldırıp sitenin bahçesine bıraktı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, B.A. çevrede toplanan kalabalığa çocuğun balkondan düştüğünü söyledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan Kara, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan B.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ‘VURDUKTAN SONRA ÜSTÜNDEN GEÇİYOR’ Evli ve 3 çocuk babası Abdurrahman Kara, servis şoföründen şikayetçi olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Ben şehir dışındaydım, haberim yoktu. Binanın görevlisi telefon açıp 'Çocuğun düşmüş, ambulansa attık götürüyoruz, bilginiz olsun hastaneye gelin' dedi. Ben hastaneye zamanında yetiştim. Eşimi aradım o da çıktı geldi. Okuldan kendi servisi getirip bırakıyor, çocuğun üstünden geçiyor, o şekilde bırakıp kaçıyor. Servisçi beni aradı. Güvenlik kameralarına yansıyor ama bana ‘ben çocuğa vurmadım, bilmiyorum çocuk balkondan düşmüş’ diyerek inkar etti. Görmüyor, hiç durmuyor ki orada çocuk iner inmez önünden çocuğa vurup üzerinden geçiyor. Şu an hayati tehlikesi var, beyin kanaması var. Çocuğumu görüyor vurduktan sonra üstünden geçiyor. Sonradan gelip çocuğu elinde poşeti tutar gibi alıyor. Götürüp binanın önüne bırakıyor, diyor ki ‘Bu balkondan düşmüş’ Şikayetçiyim."