Bakan Tunç: Demokratik bir anayasa yapmak zorundayız

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, “Vesayetçi anlayıştan tamamen arınmış, demokratik, sivil, katılımcı bir toplum sözleşmesi hürriyetinde herkesin her düşüncenin kendisinin içinde bulduğu demokratik bir anayasayı yapmak zorundayız. Türkiye Yüzyılı’nın başındayız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başında artık darbecilerin yazdırdığı bir anayasayla devam etmemeliyiz” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Buluşmaları toplantısına katılmak üzere Erzurum'a geldi. Gün boyu sürecek programı öncesi AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Tunç, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'ndan kentle ilgili brifing aldı ve talepleri dinledi. AK Parti milletvekilleri ve partililerin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Tunç, 'Türkiye Buluşmaları' programının milletvekilleri ve teşkilat üyeleriyle gerçekleştirildiğini belirtti. Tekirdağ ve Denizli'de ‘Türkiye Buluşmaları’ programını gerçekleştirdiğini hatırlatan Bakan Tunç, halkla bütünleşme anlamında çok güzel faaliyetler olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı değerlendiren Bakan Tunç, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de işlenen insanlık suçunu ve işleyenlerin insanlık huzurunda cezalandırılması gerektiğini ve orada akan kanın durdurulması gerektiğini bütün dünyaya haykırdığını söyledi. Türkiye olarak da 7 Ekim'den bu yana özellikle akan kanın durması noktasındaki mücadeleyi hep sürdürdüklerini ifade eden Bakan Tunç, “Maalesef uluslararası sistem, uluslararası kuruluşlar, uluslararası mahkemeler etkisiz. 7 Ekim'den bu yana oradaki soykırımı durdurma noktasında çaresiz ve bir çifte standart söz konusu. 7 Ekim'den bu yana 41 binden fazla insan, Filistinli orada şehit edildi. Bunun yüzde 80'i çocuklardan ve kadınlardan oluşuyor. Ama maalesef dünya insanlık vicdanı sokaklara taşıyor, gösteriler yapılıyor, protesto yürüyüşleri yapılıyor ama maalesef insanları temsil eden uluslararası kuruluşların etkisiz olduğunu zaten başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür diyerek bunu her defasında her platformda söylüyor, yine söyledi Birleşmiş Milletlerde. Birleşmiş Milletlerin bir artık revizyona tabi tutulması lazım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, uluslararası kuruluşlar maalesef insanlığın karşılaştığı sorunlara çare olamıyor. Burada adaletsiz bir yapı var. Bunun artık değişmesi lazım diye uzun yıllardan bu yana tekrar ederken birileri 'ya bu mümkün mü ki? Bunu sizden başka kim söylüyor ki?' diye eleştirenler oldu. Ama bugün geldiğimiz noktada birçok dünya ülkesi liderinin aynı noktaya geldiğini ve uluslararası kuruluşların ve Birleşmiş Milletlerin yapısının, güvenlik konseyinin yapısının artık bir revizyona, bir reforma tabi tutulması gerektiğini söylemeye başladılar. Dünyada hakkaniyeti, adaleti savunmaya sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edeceğiz" diye konuştu.

‘ADALETLE KALKINMANIN BİRBİRİNDEN AYRILAMAYACAĞINI BİLİYORUZ’

AK Parti'nin 22 yıldır iktidarda olduğunu anlatan Bakan Tunç, “AK Parti'yi bugünlere getiren hep milletten korkmamasıdır. Milletin sesine kulak vermesidir. Milletin hissiyatına tercüman olmasıdır. İktidarda da hep milletin taleplerini yerine getirmesidir. Yoksa 22 yıldan bu yana millet bizi iktidarda tutmuşsa bunun bir sebebi vardır. Onun sebebi de milletin ta kendisi olmaktır. Milletle beraber düşünmektir. Milletle beraber yol almaktır. 81 vilayetimizin her bir köşesine altyapısıyla, üstyapısıyla eserler götürürken Türkiye'nin fiziki kalkınmasını sağlarken Türkiye'nin demokratik kalkınmasını da sağladık. Demokrasiyle kalkınmanın at başı gitmesi gerektiğini biliyoruz. Adaletle kalkınmanın birbirinden ayrılamayacağını biliyoruz. Zaten partimizin ismi adalet. Her şeyde adalet. Sadece yargısal faaliyet değil, eğitimde adalet, sağlıkta adalet, gelir dağılımında adalet, vergide adalet. Dolayısıyla adalet bizim şiarımız. Adaletli bir şekilde ülkemizi kalkındırmanın gayreti içerisinde olduk. Bu nedenle de girdiğimiz her seçimde milletimizin desteğini almayı başardık. Türkiye'nin 81 vilayetine enerji yatırımları, hava yolları, limanlar, üniversiteler, hızlı trenler inşallah Erzurum'a da gelir. Her bir köşesi devasa yatırımlarla doldu" dedi.