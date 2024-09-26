Erzurum'da alkol denetiminde kurallara uymayanlara ceza yazıldı
Erzurum'da usulsüz alkol satışı yapan işletmeler, mesire ile kamuya açık alanlarda alkol tüketip çevreyi rahatsız edenlere para cezası uygulandı.
Erzurum'da usulsüz alkol satışı yapan işletmeler, mesire ile kamuya açık alanlarda alkol tüketip çevreyi rahatsız edenlere para cezası uygulandı.
Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 02.09.2024 tarihli 2024/3 Valilik genel emri doğrultusunda çalışma başlattı.
Bu kapsamda, mesire ve kamuya açık alanların yanı sıra okul ve ibadethane yakınları, tarihi tabyalar ve köprü altlarında alkol alıp çevreye rahatsızlık veren 231 kişiye toplamda 474 bin 12 lira para cezası yazıldı.
Ekipler, saat 22.00'den sonra alkol satışı yapan 8 işletmeye 341 bin 223'er lira, saat 22.00'den sonra 18 yaş altı şahsa alkol satan iş yerine ise 400 bin lira para cezası kesti.
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