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        Erzurum'da alkol denetiminde kurallara uymayanlara ceza yazıldı

        Erzurum'da usulsüz alkol satışı yapan işletmeler, mesire ile kamuya açık alanlarda alkol tüketip çevreyi rahatsız edenlere para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 18:29 Güncelleme: 26.09.2024 - 18:29
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        Erzurum'da alkol denetiminde kurallara uymayanlara ceza yazıldı
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        Erzurum'da usulsüz alkol satışı yapan işletmeler, mesire ile kamuya açık alanlarda alkol tüketip çevreyi rahatsız edenlere para cezası uygulandı.

        Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 02.09.2024 tarihli 2024/3 Valilik genel emri doğrultusunda çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, mesire ve kamuya açık alanların yanı sıra okul ve ibadethane yakınları, tarihi tabyalar ve köprü altlarında alkol alıp çevreye rahatsızlık veren 231 kişiye toplamda 474 bin 12 lira para cezası yazıldı.

        Ekipler, saat 22.00'den sonra alkol satışı yapan 8 işletmeye 341 bin 223'er lira, saat 22.00'den sonra 18 yaş altı şahsa alkol satan iş yerine ise 400 bin lira para cezası kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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