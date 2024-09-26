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        Erzurum'da 5'inci kattan düşen otizmli genç ağır yaralandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde 5 katlı apartmanın en üst katından düşerek ağır yaralanan otizmli genç tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:44 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:44
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        Erzurum'da 5'inci kattan düşen otizmli genç ağır yaralandı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde 5 katlı apartmanın en üst katından düşerek ağır yaralanan otizmli genç tedavi altına alındı.

        Hacı Salih Efendi Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan otizmli Y.E.A. (21) evinin balkonundan düştü.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.E.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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