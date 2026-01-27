Habertürk
        Erzurum'da kış spor okullarının açılışı yapıldı

        Erzurum'da kış spor okullarının açılışı yapıldı

        Erzurum'da, sporun daha geniş kitlelere ulaştırılması için 29 farklı branştan yaklaşık 1500 sporcunun katılımıyla Kış Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

        Giriş: 27.01.2026 - 18:04 Güncelleme: 27.01.2026 - 18:04
        Erzurum'da kış spor okullarının açılışı yapıldı
        Erzurum'da, sporun daha geniş kitlelere ulaştırılması için 29 farklı branştan yaklaşık 1500 sporcunun katılımıyla Kış Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

        Palandöken Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen açılış, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda buz üzerine konulan tatamiye çıkan sporcular karate, badminton, jimnastik gibi birçok branşta gösteri yaptı.

        Buz hokeyi, sürat pateni (short track) ve buz pateni sporcuları da ellerinde Türk bayraklarıyla buz üzerinde gösteri gerçekleştirdi.

        Programın açılışında konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, hükümet olarak 23 yıldır gençlere önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

        Bu kapsamda Erzurum'a önemli yatırımlar yapıldığını belirten Altınok, "Erzurum'un çocukları, gençleri daha atik, daha cesur ve sportmen olsunlar diye 23 yıldır AK Parti hükümetleri olarak Türkiye'de en fazla spor yatırımı yaptığımız şehir Erzurum." dedi.

        Altınok, bunun devam edeceğini ifade ederek, "Yetmez Erzurum'a daha fazla spor tesisi kazandıracağız, daha fazla gencimizin sporla iştirak etmesini sağlayacağız. Atıl olan, sıkıntılı olan hiçbir tesis bırakmayacağız. Hepsini ayağa kaldıracağız buna atlama kuleleri de dahil. Yetmedi Cumhurbaşkanımızın verdiği söz üzerine 20 bin kişilik stadın da yakında ihalesini yapıp temellerini atacağız. Yetmedi 5 bin kişilik kapalı spor salonunun temellerini atacağız. Onun yanına yarı olimpik yüzme havuzumuzun ihalesini yapıp temellerini atacağız. Ailelerin gençlerimize gösterdiği özveriye biz de hükümet olarak yatırımlarla karşılık vereceğiz. Erzurum'u spor ve turizm kenti yapmaya kararlıyız." diye konuştu.

        AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz de partilerinin en önemli özelliğinin gençlere yatırım yapmak olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen spor yatırımlarının devam edeceğini söyledi.


        Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ise kentin kış potansiyelini öne çıkarmak için bu tarz programlar yaptıklarını dile getirerek, "Erzurum, ilk olan kış spor oyunlarıyla büyüklerimizin, devletimizin desteği ve imkanlarıyla Türkiye'de spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Spor kültürünü ilimizin tüm salonlarında oluşturmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz." dedi.

        Programa Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve çok sayıda veli katıldı.

