Erzurumspor FK - Boluspor: 1-0

19’uncu dakikada Boluspor atağında Jefferson kontrol ettiği topu Oğuz’la verkaç yaptı. Jefferson’un ceza yayı önünden sert şutunda top auta gitti.

TFF 1’nci Lig’in 8’inci haftasında Erzurumspor FK, Kazım Karabekir Stadyumunda misafir ettiği Boluspor’u Mustafa Yumlu’nun 11’inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Mavi-beyazlılarda Azubuike, 82'nci dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

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