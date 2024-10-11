Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Oltu-Artvin kara yolu heyelan sebebiyle 45 gündür kapalı

        ERZURUM'un Oltu ilçesi ile Artvin'i birbirine bağlayan 75 kilometrelik kara yolunda, heyelan nedeniyle tonlarca toprağın birikmesinden dolayı 45 gündür, çalışma yapılmadığını ve mağdur olduklarını belirten bölge halkı, yolun açılmasını istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:17 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oltu-Artvin kara yolu heyelan sebebiyle 45 gündür kapalı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'un Oltu ilçesi ile Artvin'i birbirine bağlayan 75 kilometrelik kara yolunda, heyelan nedeniyle tonlarca toprağın birikmesinden dolayı 45 gündür, çalışma yapılmadığını ve mağdur olduklarını belirten bölge halkı, yolun açılmasını istedi.

        Oltu ilçesinde, 28 Ağustos'ta yaşanan sağanak sonrası Artvin ve bazı kırsal mahallelere ulaşımın sağlandığı kara yolunda heyelan meydana geldi. Tonlarca toprağın aktığı kara yolunun kırsal Ayvalı ve Taşlı mahalleleri arasında kalan bölümü ulaşıma kapandı. Yolun 45 gündür kapalı oluşu nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını kaydeden bölge halkı, kara yolunda bir araya gelip basın açıklaması yaptı. Yolun 45 gündür temizlenmediğini, kırsal mahallelerin ilçe merkezlerine ya da Artvin'e gitmek için yayla yollarını kullandıklarını belirten halk, kara yolunun açılmasını istedi.

        'HASTANEYE BİLE GİDEMİYORUM'

        Olur ilçesi Çataksu Mahallesi'nde yaşayan İsfendi Kaya (80), "Ne ilçeye gidebiliyoruz ne de başka bir yere. 80 yaşında bir adamım yolun kapalı olması sebebiyle hastaneye bile gidemiyorum" dedi.

        Kırsal Çataksu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Günaydın, "Bu yol Doğu Karadeniz'e bağlantı yolu. 45 gündür bu yol kapalı. Çok zorluk çekiyoruz. İlçemize ve ilimize gidemiyoruz. Dağdan bayırdan gitmek zorunda kalıyoruz. Yolumuzun bir an önce açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

        'ÜRETTİĞİMİZİ SATAMIYORUZ'

        Olur ilçesi Şalpazarı Mahallesi Muhtarı Erdinç Acar ise heyelan sonrası kara yolunda çalışma yapılmadığını ifade etti. Oltu Ayvalı Mahallesi Muhtarı Yunus Ay ise şunları söyledi:

        "Mahallemiz sebzecilikle uğraşıyor. Oltu-Artvin yolu kapalı olduğu için çevredeki il ve ilçelere gidip sebze meyve satamıyoruz. Yol güzergahımız kilometre olarak uzayınca nakliye masrafı çıkıyor. Ürettiğimiz meyve sebzelerimiz çürüyor, değerlendiremiyoruz. Hayvancılık yapan vatandaşlarımız hayvan pazarına mallarını götüremiyoruz. Ürettiğimizi satamıyoruz."

        Heyelan sebebiyle yollarının 45 gündür kapalı olduğunu ifade eden Çataksu Mahallesi'nde yaşayan Engin Atmaca ise "Kimse buraya müdahale etmiyor, bizler köylerimizde mağdur kaldık" diyerek yaşadıklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nobel Barış Ödülünün sahibi belli oldu
        Nobel Barış Ödülünün sahibi belli oldu
        Gürültü katliamı yapmıştı! 5 kişiyi öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Gürültü katliamı yapmıştı! 5 kişiyi öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        O anlar kamerada! Görenler şaşırdı! Boy farkını kapattı!
        O anlar kamerada! Görenler şaşırdı! Boy farkını kapattı!
        Mahkemeden emsal karar: Kadının tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı
        Mahkemeden emsal karar: Kadının tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        Tesla'dan geleceğin otonom teknolojileri
        Tesla'dan geleceğin otonom teknolojileri
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        Harris'in aldığı bağışlar rekora koşuyor
        Harris'in aldığı bağışlar rekora koşuyor
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da jandarma ekipleri, göçer ailelerin çocuklarına trafik eğitimi ve...
        Erzurum'da jandarma ekipleri, göçer ailelerin çocuklarına trafik eğitimi ve...
        Erzurum Valiliği, Diyarbakır'da planlanan miting dolayısıyla bazı yasak kar...
        Erzurum Valiliği, Diyarbakır'da planlanan miting dolayısıyla bazı yasak kar...
        Erzurum Valisi Çiftçi, 3 bin 170 rakımdaki Doğu Anadolu Gözlemevi'ni incele...
        Erzurum Valisi Çiftçi, 3 bin 170 rakımdaki Doğu Anadolu Gözlemevi'ni incele...
        Erzurum'da 112 ekiplerine öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi
        Erzurum'da 112 ekiplerine öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi
        Erzurum'da 4. kattan düşen genç hayatını kaybetti
        Erzurum'da 4. kattan düşen genç hayatını kaybetti
        Erzurum Teknik Üniversitesi teknoloji takımları TEKNOFEST'te 4 dalda derece...
        Erzurum Teknik Üniversitesi teknoloji takımları TEKNOFEST'te 4 dalda derece...