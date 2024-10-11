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        Doğu Anadolu Gözlemevi, ilk ışığı almak için gün sayıyor

        ATATÜRK Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 17:29 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:35
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        Doğu Anadolu Gözlemevi, ilk ışığı almak için gün sayıyor
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        ATATÜRK Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, Palandöken ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki 3170 metre yüksekliğe sahip Karakaya Tepeleri'ne inşa edilen Doğu Anadolu Gözlemevi'ne (DAG) ilişkin "Gözlemevimiz, ilk ışığı almak için gün sayıyor" dedi.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Türkiye'nin en önemli bilimsel yatırımlarından biri olan Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) incelemelerde bulundu. DAG'la ilgili bilgi veren Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, uzun yıllardır devam eden çalışmaların test aşamasına geldiğini bildirdi.

        'UZAY BİLİMİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK'

        DAG'ın artık görüntü alma sürecine çok yaklaştığını vurgulayan Yeşilyaprak, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi'nin büyük destekleriyle, Erzurum'daki 3170 metre rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'nde inşa edilen gözlemevimiz, ilk ışığı almak için gün sayıyor. Bilim dünyası için bu dev teknoloji yatırımı, astronomi ve uzay bilimine önemli katkılar sunacak" dedi. Doğu Anadolu Gözlemevi'nin, araştırmaların yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok kurum ile iş birliği yapma fırsatları sunduğunu kaydeden Prof. Dr. Yeşilyaprak, DAG'ın astronomi alanında öncü bilimsel çalışmalara imza atacağını kaydetti.

        'ONUR DUYUYORUZ'

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, DAG'ın dünya çapında da önemli bir bilimsel merkez olacağını dile getirerek, "Şehrimizin böylesine büyük bir projeye ev sahipliği yapmasından onur duyuyoruz. Erzurum, bu yatırımla birlikte astronomi ve uzay bilimlerinde söz sahibi bir şehir olacak. Erzurum Valiliği olarak biz de gereken tüm desteği verecek ve şehrimizi bu anlamda ön plana çıkaracak hamleler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        'ŞİMDİDEN TALEPTE BULUNUYORLAR'

        DAG'ın ülkenin bilimsel potansiyelini artıracak bir proje olduğuna ifade eden Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da şunları söyledi: "Doğu Anadolu Gözlemevi, bilim dünyasında yeni ufuklar açarak birçok ulusal ve uluslararası projeye ev sahipliği yapacak. Şimdiden birçok kurum, kuruluş ve bilim insanı DAG'da çalışma yapabilmek için talepte bulunuyor. Üniversitemiz bu büyük projeye katkı sunarak, bilime olan desteğini bir kez daha göstermiştir. DAG, genç bilim insanlarının yetişmesinde önemli bir rol oynayacaktır."

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