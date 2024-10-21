FETÖ elebaşının ölüm haberini alan şehidin ailesi oğullarının mezarına gitti: Hain geberdi

AMERİKA'da ölen FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in doğduğu Pasinler ilçesinin kırsal Şehit Burak Karakoç Mahallesi’nde sessizlik yaşanırken, hemen karşı mahallede özel harekat polisi oğulları Yakup Sürücü'yü 15 Temmuz darbe girişiminde şehit veren İbrahim ve Çiğdem Sürücü çifti, şehitliğe giderek, "Oğlum, hain geberdi" diye seslendi.

ABD'de ölen, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in doğduğu Pasinler ilçesinin kırsal Şehit Burak Karakoç Mahallesi’nde sessizlik hakim. Köylüler bu konuda herhangi bir yorum yapmazken mahalleye şehit oğlunun adı verilen 3 çocuk babası Abdurrahim Karakoç (59), "Gülen, imam olan babasının yanında gezermiş. Zaten 6 yaşındayken ailesi ile İzmir'e gitmişler. Aynı köyde doğduk, büyüdük. Kendisi bizden yaşça büyüktü. 1990'lı yıllarda bir kere köyümüze geldi o da kalabalıktan göremedik. 15 Temmuz gecesi köyde yakılmak istenen taş evinin kapısı görevliler haricinde hiç açılmadı. Oğlum TSK'nın başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı’nın 17'nci günü olan 9 Eylül'de 2016'da Suriye'nin Rai bölgesinin güneyinde DEAŞ’lı teröristlerin roketle saldırdığı tankta şehit oldu. Korucuk olan mahallenin adının değiştirilmesi için o zaman başbakan olan Binali Yıldırım'dan yardım istedik. Şehit olmasından bir hafta sonra da Pasinler Belediyesi meclis kararı ile Korucuk'un adı 'Şehit Burak Karakoç' olarak değiştirildi" diye konuştu.

ŞEHİT EVLATLARINA MÜJDE VERDİLER Karşı mahallede yaşayan ve özel harekat polisi oğulları Yakup Sürücü'yü 15 Temmuz gecesi şehit veren İbrahim Sürücü ile eşi Çiğdem Sürücü, şehitliğe giderek, çocuklarına müjdeli haberi verdi. Pasinler ilçesinin kırsal Taşkaynak Mahallesi’ndeki şehit oğullarının mezarını başında dua eden Çiğdem Sürücü, "Oğlum hain geberdi. Bugün hafızımın düğününü ettiğim gün. Çünkü kafirden dünya kurtuldu. Dokuz yıldır benim yavrularımın nasıl gözlerinin yaşı damlıyor, kurumuyorsa inşallah bunun kabristanına, tabutuna da öyle taşlar bağlanır, bednam olur. Bunun arkasındakilerde bundan örnek alır tövbe eder İslamiyet'e dönerler. Telefonda öğrendiğimiz ölüm haberi bizim için en büyük müjdeydi. Bugün oynayacağım geliyor. Davul çaldıracak günüm geldi. En mutlu günüm bugün. İlk defa benim yüreğim ferahladı. Hem şehit anasıyım hem hafız anasıyım hem de gururlu bir anayım. Öyle bir yiğit beslesinler ki hayattayken dünya beğensin, ölüp gittiğinde de yer beğensin" dedi.