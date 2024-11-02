Erzurum'da refüje çarpan otomobil, hastane bahçesine düşüp alev aldı: 3 ölü/Fotoğraf düzeltmesi
Yazıişleri müdürlerinin dikkatineHaberde hayatını kaybeden Muhammet Yıldırım'a ait fotoğraf yanlış geçilmiş.
Yazıişleri müdürlerinin dikkatine
Haberde hayatını kaybeden Muhammet Yıldırım'a ait fotoğraf yanlış geçilmiş. Doğru fotoğraf buradakidir. Düzeltilmesini rica ederiz.
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