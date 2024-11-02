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        Erzurum'da refüje çarpan otomobil, hastane bahçesine düşüp alev aldı: 3 ölü/Fotoğraf düzeltmesi

        Yazıişleri müdürlerinin dikkatineHaberde hayatını kaybeden Muhammet Yıldırım'a ait fotoğraf yanlış geçilmiş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 09:45 Güncelleme: 02.11.2024 - 09:50
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        Erzurum'da refüje çarpan otomobil, hastane bahçesine düşüp alev aldı: 3 ölü/Fotoğraf düzeltmesi
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        Yazıişleri müdürlerinin dikkatine

        Haberde hayatını kaybeden Muhammet Yıldırım'a ait fotoğraf yanlış geçilmiş. Doğru fotoğraf buradakidir. Düzeltilmesini rica ederiz.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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